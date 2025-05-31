Готуються до найгіршого: фірмовий магазин ПСЖ у Парижі забарикадували перед фіналом Ліги чемпіонів

Клубний магазин Парі Сен-Жермен у Парижі підготувався до вирішального матчу у Лізі чемпіонів проти Інтера.

Про це повідомляє CLPRESS.

За вказівкою місцевої влади працівники магазину заколотили вітрини, щоб уберегти приміщення від уболівальників.

Мерія побоюється мародерства від фанатів у випадку перемоги команди чи можливого пошкодження після поразки.

Нагадаємо, тріумф ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів, який завершився перемогою над Арсеналом (2:1) і виходом до фіналу, обернувся ніччю справжнього безумства на вулицях Парижа.

Сьогодні, 31 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів 2024/25 між ПСЖ та Інтером, який проходитиме в Мюнхені на "Альянц Арені". Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція фінального поєдинку головного єврокубку.