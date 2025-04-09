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Анчелотті: У матчі-відповіді з Арсеналом Реал врятує тільки магія

Олексій Погорелов — 9 квітня 2025, 11:22
Карло Анчелотті
Карло Анчелотті
independent.co.uk

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував долю його команди в чвертьфінальній серії Ліги чемпіонів проти Арсенала.

Слова 65-річного італійця наводить Фабріціо Романо.

Королевський клуб значно погіршив свої шанси на вихід до півфіналу єврокубку, зазнавши розгромної поразки (0:3) від "канонірів" у зустрічі в Лондоні.

Говорячи про матч-відповідь, Анчелотті заявив, що гравці Реала мають самі стати творцями магії, яка врятує їх від вильоту.

"Ми повинні вірити і намагатися зробити щось чарівне у другому матчі. У футболі все може статися, наприклад, Деклан Райс, який забив два штрафних удари, чого він ніколи не робив у своїй кар'єрі", – сказав Анчелотті.

Нагадаємо, що другий поєдинок протистояння між Реалом та Арсеналом пройде у Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" 16 квітня.

Раніше автор дубля у ворота "бланкос" Деклан Райс розкрив справжній план на свій перший штрафний удар, яким він відкрив рахунок у грі.

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Карло Анчелотті

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