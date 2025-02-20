Анчелотті: Мбаппе здатен досягти рівня Роналду

Головний тренер Реала Карло Анчелотті виписав великі компліменти своєму форварду Кіліану Мбаппе, який відзначився хеттриком у матчі проти Манчестер Сіті (3:1) в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє ESPN.

Після того, як королівський клуб вибив "містян" з розіграшу єврокубку, 65-річний італієць припустив, що його підопічний цілком може повторити шлях легенди білої частини Мадрида Кріштіану Роналду.

"У Мбаппе є якість, щоб досягти його показників, але він повинен працювати, тому що Кріштіану встановив дуже високу планку. Але Кіліан настільки захоплений грою за Реал, що може досягти рівня Роналду. Всі чекали на цей хеттрик від нього, і він нарешті стався. Але Мбаппе не єдиний, у нас є багато гравців, які змінюють ситуацію. І вони роблять це своєю колективною роботою, а не індивідуальними якостями, що чудово", – заявив Анчелотті.

Реал пройшов до наступної стадії, де зустрінеться або з Атлетико, або з Баварією. І сам герой минулого матчу вже знає, кого хоче побачити своїм наступним суперником.

Нагадаємо, що сьогодні Артем Довбик та його Рома зіграють матч-відповідь проти Порту в межах плейоф Ліги Європи. Цей поєдинок розпочнеться о 19:45 за київським часом.