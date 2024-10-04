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Перемога з гірчинкою: визначено гравця тижня в Лізі чемпіонів

Андрій Яросименко — 4 жовтня, 18:33
Перемога з гірчинкою: визначено гравця тижня в Лізі чемпіонів
Карім Адеємі
УЄФА

Нападник дортмундської Боруссії Карім Адеємі став найкращим гравцем другого тижня Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Всього на нагороду претендували троє футболістів окрім Адеємі: Душан Влахович з Ювентуса, Мехді Таремі з Інтера та Абдалла Сіма з Бреста

22-річний футболіст випередив усіх завдяки хеттрику у ворота Селтіка, завдяки якому команда виграла 7:1. Зазначимо, що у цьому ж матчі Адеємі отримав важку травму, він порвав м'яз стегна на початку другого тайму та на тривалий термін вибув із гри. Без Адеємі Боруссія забила ще два голи.

В сезоні-2024/25 німець провів 8 матчів на клубному рівні, у яких забив 5 голів, та віддав 5 асистів.

Нагадаємо, найкращим гравцем першого тижня Ліги чемпіонів став атакувальний півзахисник Баєра Флоріан Вірц.

Боруссія Дортмунд Ліга чемпіонів-2024/25 Карім Адеємі

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