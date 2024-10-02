Фарт обернувся невдачею: герой Боруссії в матчі з Селтіком травмувався на початку другого тайму

Вінгер дортмундської Боруссії Карім Адеємі став головною дійовою особою в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти Селтіка.

Вже на 11-й хвилині Адеємі втік від захисників і з близької відстані прошив Каспера Шмейхеля, зробивши рахунок 2:1. Через якихось 20 хвилин Карім шаленим ударом з гострого кута подвоїв перевагу, а наприкінці тайму ще й заробив пенальті, який реалізував Серу Гірассі, та забив ще один м’яч.

Втім, на самому початку другої половини зустрічі Адеємі зазнав пошкодження, через яке його довелося міняти. 22-річний вінгер тримався за задню поверхню стегна. Зазначимо, що в нього уже було подібне пошкодження минулого року.

Без Адеємі Боруссія забила ще два голи. Матч завершився з рахунком 7:1.