Ексфорвард Мілана та Ліверпуля завершив кар’єру
Фабіо Боріні
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Відомий італійський форвард Фабіо Боріні ухвалив рішення завершити кар'єру у віці 35 років.
Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Інстаграмі.
Останнім клубом у кар'єрі Боріні був Селфорд Сіті, який виступає у Лізі 2 – четвертій за силою лізі англійського футболу.
Боріні найбільше відомий за виступами за Рому, Ліверпуль і Мілан. Розпочинав свій шлях у дорослому футболі в лондонському Челсі. Також грав за Свонсі, Сандерленд, Верону, Фатіх Карагюмрюк і Сампдорію.
В 2012 році Боріні провів 1 матч за збірну Італії. Також на його рахунку 12 голів у 40 матчах за молодіжні італійські збірні різних вікових категорій.
Кілька днів тому кар'єру завершив ексзахисник збірної Данії Яннік Вестергор.