Ексфорвард Мілана та Ліверпуля завершив кар’єру

Відомий італійський форвард Фабіо Боріні ухвалив рішення завершити кар'єру у віці 35 років.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Інстаграмі.

Останнім клубом у кар'єрі Боріні був Селфорд Сіті, який виступає у Лізі 2 – четвертій за силою лізі англійського футболу.

Боріні найбільше відомий за виступами за Рому, Ліверпуль і Мілан. Розпочинав свій шлях у дорослому футболі в лондонському Челсі. Також грав за Свонсі, Сандерленд, Верону, Фатіх Карагюмрюк і Сампдорію.

В 2012 році Боріні провів 1 матч за збірну Італії. Також на його рахунку 12 голів у 40 матчах за молодіжні італійські збірні різних вікових категорій.

Кілька днів тому кар'єру завершив ексзахисник збірної Данії Яннік Вестергор.