Інтер отримає рекордну виручку за матч із Барселоною

Міланський Інтер отримає рекордну виручку з продажу квитків на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Про це повідомляє Calcio e Finanza.

Усі квитки на поєдинок уже розпродані. Очікується, що сумарна виручка від продажу квитків перевищить 13 мільйонів євро. Це буде рекорд не лише Інтера, а й всього італійського футболу. Середня вартість квитка складе 180 євро.

Наразі рекорд італійського футболу також належить Інтеру. Два роки тому на цій же стадії Ліги чемпіонів "нерадзуррі" обіграли Мілан 1:0 і вийшли у фінал. У тому матчі виручка склала 12,5 мільйона євро.

Нагадаємо, матч-відповідь між Інтером і Барселоною відбудеться у вівторок, 6 травня у Мілані. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом, перший матч завершився внічию 3:3.

Раніше повідомлялося про те, що Роберт Левандовський розпочне матч на лаві запасних.