Вальверде: Куртуа врятував нас і провів фантастичну гру проти Інтера

Уругвайський півзахисник Реала Федеріко Вальверде поділився враженнями від матчу першого туру Ліги чемпіонів проти міланського Інтера.

Слова хавбека наводить пресслужба мадридського клубу.

"Ми провели чудовий перший тайм. Тібо Куртуа також заслужив нагороду найкращому гравцю матчу – він врятував нас і провів фантастичну гру. У нас були моменти, але в другому таймі ми перестали грати у свій футбол і зіткнулися з серйозними труднощами – чого не повинно було статися, особливо у домашньому матчі. Нам слід було нав'язати супернику свою гру, але ми занадто поспішали при завершенні атак.

Нам не вистачило терпіння, щоб потримати м'яч, спокійно розіграти його і дати команді перепочити – особливо гравцям оборони. Думаю, саме це призвело до хаосу на полі, тому нам довелося постійно оборонятися. Завжди важливо перемагати, особливо для повернення впевненості, яка може похитнутися, якщо програвати так, як у матчі з Бетісом 0:1. Ми її повернули, але потрібно залишатися пильними і самокритичними, оскільки ми показали не найкращу свою гру", – заявив уругваєць.