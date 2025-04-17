Беллінгем: Ми не виправдали сподівань Реала

Англійський півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем прокоментував виліт команди Карло Анчелотті в чвертьфіналі Ліги чемпіонів від лондонського Арсенала.

Відповідний пост 21-річний хавбек збірної Англії опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Ми просто не виправдали сподівань цього клубу в обидвох матчах. Вибачте, Мадридисти, ми знаємо, що значать ці вечори та цей турнір для вас. У нас ще є можливості врятувати сезон, але це можливо лише якщо ми будемо залишатися згуртованими. Реал повернеться", – заявив Беллінгем.

Нагадаємо, Реал програв Арсеналу 1:5 за сумою двох матчів.

Джуд Беллінгем у поточному сезоні провів 44 матчі за Реал у всіх турнірах, відзначившись у них 13 голами і 13 асистами.