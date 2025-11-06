Українська правда
Гвардіола: Щоразу я приходжу на пресконференцію – Голанд б'є черговий рекорд

Володимир Максименко — 6 листопада 2025, 10:40
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола висловився про переконливу перемогу команди над Боруссією Дортмунд в Лізі чемпіонів. 

Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

"Щоразу я приходжу на пресконференцію – Голанд б'є черговий рекорд! Я дуже радий за нього, Ерлінг на це заслуговує. Чим більше хороших футболістів його оточуватиме – тим легше йому грати.
Загалом хлопцям великий респект. Ми знаходимось у дуже зручному становищі перед грою із Баєром – виграємо ще один-два матчі та можемо сміливо розраховувати на потрапляння до вісімки кращих", – розповів Гвардіола.

За підсумками чотирьох турів Манчестер Сіті набрав 10 очок у Лізі чемпіонів та посідає четверте місце.

У наступному матчі "містяни" гратимуть із Баєром – зустріч заплановано на 25 листопада о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що дубль у ворота Боруссії Дортмунд дозволив Голанду встановити унікальне досягнення Ліги чемпіонів.

Боруссія Дортмунд Жузеп Гвардіола Ерлінг Голанд Ліга чемпіонів Манчестер Сіті

