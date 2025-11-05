Голанду підкорилось унікальне бомбардирське досягнення в Лізі чемпіонів

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд встановив унікальний бомбардирський рекорд у Лізі чемпіонів після забитого голу у ворота Боруссії Дортмунд у 4 турі основного етапу ЛЧ.

Про це повідомляє The Athletic.

Норвезький нападник став першим в історії гравцем, який зумів відзначитися в 5 матчах поспіль у Лізі чемпіонів за три різні клуби.

У період з вересня по листопад 2019 року Голанд забив 8 голів у 5 матчах за РБ Зальцбург, пізніше з жовтня 2020-го по березень 2021 року норвежець відзначився десятьма голами в шести поєдинках за Боруссію Дортмунд.

Після голу у ворота "джмелів" Ерлінг відзначився своїм сьомим голом в останніх п'яти матчах за Манчестер Сіті у ЛЧ.

Загалом норвежець провів у всіх клубних змаганнях 14 матчів і забив у них 18 голів, віддавши 1 гольову передачу.

Нагадаємо, що в минулому турі Ліги чемпіонів Голанд зрівнявся з рекордом Кріштіану Роналду за кількістю матчів поспіль із забитими голами.