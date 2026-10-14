Тренер чеського клубу став зіркою соцмереж завдяки своїй витримці: намагався не дивитися на декольте журналістки

Головний тренер чеського клубу Усті-над-Лабем Давід Оулегла опинився в центрі уваги соцмереж після незвичайного інтерв'ю зі спортивною журналісткою Сабіною Якшовою.

Наставник продемонстрував неабияку витримку, намагаючись протягом усієї розмови не переводити погляд на співрозмовницю.

Причиною такого курйозного моменту стало вбрання журналістки. Сабіна Якшова з'явилася перед камерою в білому костюмі та коричневому топі з глибоким декольте.

Під час приблизно хвилинного інтерв'ю Оулегла постійно відводив очі вбік, дивився вдалину або опускав погляд на підлогу, зберігаючи серйозний вираз обличчя.

Попри те, що розмова тривала недовго, поведінка тренера привернула увагу користувачів соцмереж. Відео швидко стало вірусним, а вболівальники почали жартувати над ситуацією та відзначати самоконтроль наставника, який намагався зосередитися виключно на інтерв'ю.

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