Два м’ячі одночасно залетіли у ворота: у Китаї футболіст геніально зірвав взяття воріт суперника

У китайському футболі стався неймовірний епізод, який важко уявити навіть у найсміливіших сценаріях. Під час матчу другого дивізіону країни між Шеньсі Юніон і Фошань Саузерн Лайонс на полі одночасно опинилися два м'ячі, які майже синхронно опинилися у воротах. Незвичайна ситуація спричинила масові протести гравців і змусила арбітра ухвалити несподіване рішення.

Після того як м'яч залишив межі поля, футболісти мали виконати вкидання з-за бокової лінії. Проте в цей момент у гру випадково ввели ще один м'яч, який перебував на конусі біля поля.

Гравці Шеньсі Юніон швидко організували контратаку, вважаючи, що продовжують грати основним м'ячем. Водночас нападник Фошань Саузерн Лайонс Маме Ндіає помітив плутанину й спробував привернути увагу партнерів та суперників до другого м'яча, спрямувавши його в бік власних воріт.

Однак попередження залишилося непоміченим. Голкіпер Ши Сяотянь раптово опинився перед двома м'ячами, які одночасно рухалися до його воріт. Спочатку воротар парирував дальній удар одним із них, але не втримав м'яч, дозволивши супернику зіграти на добиванні. Паралельно другий м'яч прокотився повз ноги голкіпера та також опинився у воротах.

Арбітр одразу зупинив гру. Футболісти Фошань Саузерн Лайонс оточили суддю, протестуючи проти ситуації, яка виникла на полі. Після обговорення рефері вирішив не зараховувати жоден із двох голів. Крім того, Маме Ндіає отримав жовту картку за неспортивну поведінку через те, що навмисно спрямував м'яч у бік власних воріт.

Зазначимо, що сам матч завершився перемогою господарів із рахунком 5:1.

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