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Рафінья достроково покинув табір збірної Бразилії – ЗМІ

Софія Кулай — 30 вересня 2026, 11:00
Рафінья достроково покинув табір збірної Бразилії – ЗМІ
Рафінья
Getty Images

Форвард каталонської Барселони Рафінья достроково залишив розташування збірної Бразилії з футболу після товариського матчу проти Австралії (перемога 4:2).

Про це інформує Globo.

Зірковий футболіст отримав відповідний дозвіл від Бразильської конфедерації футболу та повернувся до іспанського клубу.

29 вересня 29-річний гравець вийшов в основі "селесао", а на останній хвилині першого тайму нападник із пенальті зрівняв рахунок у поєдинку. Однак у перерві був замінений на форварда мадридського Реала Ендріка.

Медичне обстеження не виявило у бразильця травм. У Рафіньї лише невеликий набряк. Відповідне рішення було ухвалене лише через те, аби уникнути ризику ушкодження у наступному поєдинку, адже минулого сезону нападник вже мав проблеми із правим стегном.

Раніше повідомлялося, що у футболіста "блаугранас" м'язовий дискомфорт.

Зазначається, що на місце Рафіньї тренерський штаб Бразилії не викликатиме іншого гравця. Відзначимо, що за його спиною 43 поєдинки за національну команду (12 голів).

Попереду у команди Карло Анчелотті товариська гра проти Індії – 3 жовтня о 17:00 (за київським часом).

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