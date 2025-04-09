Меріно: Арсенал одразу втиснув педаль газу в підлогу

Півзахисник Арсенала Мікель Меріно прокоментував перемогу "Канонірів" 3:0 над Реалом у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

28-річного іспанця цитує пресслужба УЄФА.

"У роздягальні ми обговорювали, як підтримувати швидкість, темп. Очевидно, що завдяки нашим уболівальникам другий тайм вийшов чудовим. Ми з самого початку втиснули педаль газу в підлогу. Коли команда так біжить, уболівальники за нами це підхоплюють, і все стає простіше", – заявив хавбек.

Нагадаємо, саме Меріно забив третій гол Арсенала на 75-й хвилині. Матч-відповідь відбудеться наступної середи, 16 квітня, в Мадриді.

Сумарно в поточному сезоні на рахунку хавбека збірної Іспанії 8 голів і 2 асисти в 36 матчах за Арсенал у всіх турнірах.