Зоммер: Барселона? Ми були готові до такого типу гри

Голкіпер Інтера Ян Зоммер поділився враженнями від першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів проти Барселони (виїзна нічия 3:3).

Швейцарського воротаря цитує пресслужба міланського клубу.

"Ми були готові до такого типу гри, з великим тиском. Ми добре захищалися, але Барселона завжди створює моменти для взяття воріт. Нічия – хороший результат для нас. Я також був готовий до того, що вони пресингують дуже високо і агресивно, але ми добре захищалися і забили три голи.

Буде приємно грати на Сан-Сіро перед нашими вболівальниками. Атмосфера має бути чудовою. У нас будуть моменти, як і у Барселони. Побачимо, що з цього вийде", – заявив Зоммер.