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Зоммер: Барселона? Ми були готові до такого типу гри

Олег Дідух — 1 травня 2025, 17:01
Зоммер: Барселона? Ми були готові до такого типу гри
Ян Зоммер
ФК Інтер

Голкіпер Інтера Ян Зоммер поділився враженнями від першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів проти Барселони (виїзна нічия 3:3).

Швейцарського воротаря цитує пресслужба міланського клубу.

"Ми були готові до такого типу гри, з великим тиском. Ми добре захищалися, але Барселона завжди створює моменти для взяття воріт. Нічия – хороший результат для нас. Я також був готовий до того, що вони пресингують дуже високо і агресивно, але ми добре захищалися і забили три голи.

Буде приємно грати на Сан-Сіро перед нашими вболівальниками. Атмосфера має бути чудовою. У нас будуть моменти, як і у Барселони. Побачимо, що з цього вийде", – заявив Зоммер.

Нагадаємо, у матчі проти Барселони Зоммер відзначився автоголом: м’яч влетів у його ворота після влучання у перекладину внаслідок удару Рафіньї.

Барселона Зоммер Інтер Мілан Ліга чемпіонів-2024/25

Зоммер

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