Знали, як правильно страждати, – Доннарумма оцінив перемогу над Ліверпулем в Лізі чемпіонів

Воротар Парі Сен-Жермен Джанлуїджи Доннарумма висловився про матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Ліверпулем, в якому італієць відбив два пенальті та допоміг команді пробитись далі.

Слова гравця наводить Джанлука Ді Марціо.

"Я задоволений цією грою та діями нашої команди загалом. Ми знали, як правильно страждати та терпіти. Ми знали, що грати тут буде нелегко. Грати на цьому стадіоні, із винятковою і пристрасною публікою, не може бути легко. Завжди важко приїжджати сюди і тим паче відігравати поразку 0:1 у першому матчі.

У першому матчі ми пропустили удар по воротах і гол, і вони (журналісти, – прим.) писали, що це — суто моя провина, але це нормально. Я завжди працюю і намагаюсь посміхатись, працювати та робити все можливе для перемоги в наступній грі", – розповів Доннарумма.