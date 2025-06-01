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Герой фіналу ЛЧ: Ми сотворили історію французького футболу

Володимир Максименко — 1 червня 2025, 07:54
Герой фіналу ЛЧ: Ми сотворили історію французького футболу
Дезіре Дуе
УЄФА

Атакувальний півзахисник Парі Сен-Жермен Дезіре Дуе поділився емоціями від перемоги у фіналі Ліги чемпіонів над Інтером.

Слова 19-річного футболіста наводить пресслужба УЄФА.

"Досі не можу повірити у те, що відбулось. Ми створили історію клубу, історію всього французького футболу.

ПСЖ звикли до матчів найвищого рівня, але на цей раз все було по-іншому. Ми провели видатний сезон. Ми маємо чудового тренера та команду і дуже хочемо прогресувати", – розповів Дуе.

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Зазначимо, що юний хавбек став найкращим гравцем матчу проти Інтера за версією УЄФА.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер парижан Луїс Енріке.

Інтер ПСЖ Ліга чемпіонів-2024/25 Дезіре Дуе

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