Герой фіналу ЛЧ: Ми сотворили історію французького футболу
Дезіре Дуе
УЄФА
Атакувальний півзахисник Парі Сен-Жермен Дезіре Дуе поділився емоціями від перемоги у фіналі Ліги чемпіонів над Інтером.
Слова 19-річного футболіста наводить пресслужба УЄФА.
"Досі не можу повірити у те, що відбулось. Ми створили історію клубу, історію всього французького футболу.
ПСЖ звикли до матчів найвищого рівня, але на цей раз все було по-іншому. Ми провели видатний сезон. Ми маємо чудового тренера та команду і дуже хочемо прогресувати", – розповів Дуе.
Зазначимо, що юний хавбек став найкращим гравцем матчу проти Інтера за версією УЄФА.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер парижан Луїс Енріке.