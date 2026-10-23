ПСЖ запропонував новий контракт одному зі своїх лідерів атаки – ЗМІ

Французький ПСЖ розпочав переговори щодо продовження контракту з 21-річним вінгером Дезіре Дуе.

Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, керівництво паризького клубу вже зробило футболісту першу усну пропозицію щодо нової угоди. Чинний контракт француза розрахований до літа 2029 року.

ПСЖ прагне зберегти одного з найперспективніших гравців команди на тривалий термін. Очікується, що нова угода передбачатиме підвищення зарплати відповідно до зростання ролі Дуе в команді Луїса Енріке.

Водночас швидкого завершення переговорів не очікується. Сторонам ще належить узгодити фінансові умови та тривалість нового контракту.

У поточному сезоні Дуе демонструє результативну гру. На його рахунку 4 голи та 4 результативні передачі в 11 матчах у всіх турнірах.

Зокрема, француз відзначився голом та асистом у матчах Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті та Барселони, які парижани виграли з однаковим рахунком 4:2.

Напередодні стало відомо, що ПСЖ розглядає декілька варіантів на підсилення атакувальної лінії після отриманої травми Хвічі Кварацхелії, яка вибила його з колії на тривалий термін.