Торреса після дебютного хеттрика визнали найкращим гравцем матчу ПСЖ – Слован в 1-му турі загального етапу ЛЧ

Центральний нападник Парі Сен-Жермен Ферран Торрес став найкращим гравцем матчу проти братиславського Слована в 1-му турі (6:1) загального етапу Ліги чемпіонів за версією УЄФА. У цьому поєдинку іспанський нападник відзначився дебютним хеттриком у футболці парижан.

Про це повідомляє пресслужба організації.

На 31-й хвилині Торрес успішно скористався передачею Усмана Дембеле в карному майданчику суперника.

На 47-й хвилині він відзначився з дальньої дистанції, а ще через 10 хвилин чинний чемпіон світу замкнув кутовий, який подавав Дембеле. Зауважимо, що це також був перший матч у Лізі чемпіонів для Торреса у складі ПСЖ.

Сам нападник зазначив, що не очікував такого результату, проте відзначив, наскільки йому легко було грати з одноклубниками.

"Перед матчем ніколи не очікуєш на хеттрик. Потрібно було грати з повною віддачею, активно пресингувати та одразу вступати в боротьбу після втрати м'яча. Сьогодні у нас це добре виходило. Зробили багато відборів на їхній половині поля і загалом провели чудовий матч. Я щасливий, почуваюся дуже добре. З такими партнерами легко грати, тому просто намагаюся отримувати максимум задоволення, радіти на полі та за його межами", – сказав Торрес.

Нагадаємо, що Торрес доєднався до парижан в серпні цього року, перейшовши з каталонської Барселони. За цей час він встиг відіграти за команду 4 матчі та відзначитися 5 голами.