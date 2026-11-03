Комо націлився на ключового гравця Інтера

Основний півзахисник міланського Інтера та збірної Туреччини Хакан Чалханоглу може продовжити кар'єру в іншому клубі італійської Серії А, Комо.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Контракт Чалханоглу з Інтером діє до літа 2027 року. З продовженням угоди у чемпіонів Італії виникли проблеми, про що повідомлялося ще влітку поточного року.

Цим і намагається скористатися Комо, який хоче підсилити центр поля досвідченим виконавцем. Раніше в числі претендентів на 32-річного хавбека також називався туринський Ювентус.

Чалханоглу виступає за Інтер з літа 2021 року, коли перейшов із Мілана на правах вільного агента. У поточному клубному сезоні на рахунку хавбека 3 голи в 11 матчах у всіх турнірах.