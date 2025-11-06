Важкий матч, – Флік оцінив результативну нічию Барселони з Брюгге

Головний тренер Барселони Хансі Флік висловився про результативну нічию команди у грі проти Брюгге в четвертому турі Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Важкий матч. Ми створювали моменти, але суперник добре грав в обороні та агресивно відповідав. Наші гравці програли надто багато єдиноборств у центрі поля та не дуже добре пресингували. Тепер ми маємо проаналізувати матч – Барселона має грати більш інтенсивно без м'яча та завжди залишатись на чеку, не дозволяти суперникам грати в один-два дотики.

Ми маємо добре захищатись не тільки перед власними воротами, а й у центрі поля – ось що дійсно потрібно поліпшувати", – розповів Флік.

За підсумками чотирьох турів "блаугранас" посідають 11 місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, набравши 7 очок.

У наступному матчі в межах ЛЧ каталонці гратимуть проти Челсі – зустріч заплановано на 25 листопада о 22:00 за київським часом.

Раніше Флік прокоментував інформацію ЗМІ про свій можливий відхід з клубу.