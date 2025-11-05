Ще одна нісенітниця: Флік відреагував на інформацію ЗМІ про свій відхід з Барселони
Ганс-Дітер Флік
Getty Images
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік не збирається залишати команду в кінці сезону, про що раніше повідомляли ЗМІ.
У коментарі журналісту Onda Cero Альфредо Мартінесу наставник каталонського клубу заявив, що це нісенітниці.
"Ще одна нісенітниця", – коротко сказав Флік.
60-річний тренер очолив Барселону 29 травня 2024 року, підписавши контракт до 30 червня 2026-го. Він став третім німецьким наставником в історії каталонського клубу після Геннеса Вайсваллера та Удо Латтека.
Під керівництвом Фліка Барселона здобула три трофеї – Ла Лігу, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії.
Напередодні повідомлялося, що загальна сума боргів Барселони сягнула рекордної позначки у світовому футболі й тепер становить близько 1,5 млрд євро.