Ще одна нісенітниця: Флік відреагував на інформацію ЗМІ про свій відхід з Барселони

Олексій Мурзак — 5 листопада 2025, 16:51
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік не збирається залишати команду в кінці сезону, про що раніше повідомляли ЗМІ.

У коментарі журналісту Onda Cero Альфредо Мартінесу наставник каталонського клубу заявив, що це нісенітниці.

"Ще одна нісенітниця", – коротко сказав Флік.

60-річний тренер очолив Барселону 29 травня 2024 року, підписавши контракт до 30 червня 2026-го. Він став третім німецьким наставником в історії каталонського клубу після Геннеса Вайсваллера та Удо Латтека.

Під керівництвом Фліка Барселона здобула три трофеї – Ла Лігу, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії.

Напередодні повідомлялося, що загальна сума боргів Барселони сягнула рекордної позначки у світовому футболі й тепер становить близько 1,5 млрд євро.

