Хаві – про звільнення з Барселони: Проти мене розгорнули кампанію у ЗМІ

Колишній головний тренер Барселони Хаві Ернандес розповів про звільнення з каталонського клубу.

Його цитує Mundo Deportivo.

Іспанський спеціаліст зізнався, що мав розмову з радником Жуана Лапорти, який за його спиною налаштував деяких гравців команди проти нього.

"Я запитав у радника Лапорти Ечеваррії, яка його точна посада, тому що були ще спортивний директор Деку і його помічник Боян Кркіч. Саме тоді він вирішив, що я не продовжу роботу, але замість того, щоб сказати мені в обличчя: "Послухай, ти йдеш", – почекав дві або три тижні. Проти мене розгорнули кампанію в ЗМІ, і, що ще гірше і ще більше розчаровує, – Алехандро спілкувався з такими гравцями, як Серджі Роберто, Рональд Араухо, Педрі і Рафінья, розповідаючи їм, ніби я хочу їх позбутися", – заявив коуч.

Нагадаємо, що Хаві очолював іспанський гранд із листопада 2021-го по кінець червня 2024-го років. За цей час наставник провів на чолі "блаугранас" 143 матчі – 91 перемога, 23 мирові та 29 поразок.

Іспанець привів рідну команду до двох трофеїв – чемпіонства Ла Ліги (2022/23) та Суперкубку Іспанії (2022/23).

Після звільнення Хаві перебуває без клубу.

Раніше 46-річний спеціаліст пригадав, що каталонці були близькі до повернення аргентинця Ліонеля Мессі, коли він був головним тренером команди.