Українська правда
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Флік – про 6:1 з Олімпіакосом: Перемога має надати нам впевненості

Володимир Максименко — 22 жовтня 2025, 07:51
Головний тренер Барселони Хансі Флік висловився про розгромну перемоги команди над Олімпіакосом у матчі третього туру Ліги чемпіонів. 

Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

"Я завжди налаштований позитивно. Тепер усі наші думки в Мадриді. Можливо цими вихідними, хтось повернеться із травмованих гравців, а ця перемога має додати нам упевненості.
Ямал? Жодних проблем. Для нього, як і для інших футболістів, важливо забивати голи. Ламін демонструє чудову гру у матчах найвищого рівня. Маркус Рашфорд також провів потужний матч – він створював моменти, заробив пенальті. Це те, чого я від нього очікую", – розповів Флік.

Після трьох турів каталонці посідають дев'яте місце турнірної таблиці Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі 6 очок.

Наступну гру "блаугранас" проведуть 26 жовтня – суперником стане мадридський Реал у Ла Лізі, а стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.

Раніше Флік висловився про строки відновлення Рафіньї та Феррана Торреса.

Барселона Ліга чемпіонів Олімпіакос Ханс-Дітер Флік

Ханс-Дітер Флік

