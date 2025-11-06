Бельгійський фанат-ентузіаст проїхав 1570 км на велосипеді до Мадрида, щоб подивитися матч ЛЧ

Неймовірна історія відданості футболу! Фанат бельгійського клубу Рояль Уніон на ім’я Альфред подолав 1570 кілометрів на велосипеді – аж із Брюсселя до Мадрида, щоб підтримати свою команду в матчі Ліги чемпіонів.

Подорож тривала 10 днів, і вболівальник самотужки проїхав через кілька країн, долаючи дощ, вітер і гори – лише заради того, щоб побачити улюблену команду на європейській арені.

На жаль, казковий шлях завершився невдачею на полі – Уніон поступився у Мадриді з рахунком 1:3, але для Альфреда ця подорож все одно стала справжньою перемогою духу та любові до футболу.

Нагадаємо, після чотирьох турів основного етапу ЛЧ бельгійський клуб посідає 28-му сходинку, набравши 3 очки.

Раніше повідомлялося, що завзятий фанат Палмейраса на колінах пройшов 4 кілометри на честь виходу команди у фінал Кубку Лібертадорес.