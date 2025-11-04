17-річний фанат Палмейраса пройшов 4 кілометри на колінах після виходу команди у фінал Кубка Лібертадорес

17-річний хлопчик на ім’я Яго, відданий уболівальник Палмейраса, здійснив неймовірний вчинок – він пройшов 4 кілометри на колінах від свого дому до школи, щоб виконати обіцянку, яку дав перед матчем.

Маленький фанат пообіцяв зробити це, якщо його улюблена команда проб’ється у фінал Кубка Лібертадорес, навіть після поразки 0:3 у першому поєдинку з ЛДУ Кіто.

І диво сталося – Палмейрас у матчі-відповіді здобув фантастичну перемогу 4:0, оформивши камбек сезону!

Яго вийшов із дому о 4:30 ранку і дістався до школи саме до початку занять – о 9:00.

Його подорож уже стала вірусною в Бразилії, а фанати Палмейраса називають хлопця "символом віри та відданості клубу".

