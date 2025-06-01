Мбаппе привітав ПСЖ з перемогою у фіналі Ліги чемпіонів

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе привітав Парі Сен-Жермен з перемогою у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це гравець розповів в Instagram.

Паризький клуб з історичним результатом обіграв Інтер з рахунком 5:0. Це найбільша різниця голів у вирішальній грі.

"Нарешті настав цей великий день. Перемога в стилі великого клубу! Вітаю ПСЖ", – написав Мбаппе.

Нагадаємо, нинішній сезон – перший для Мбаппе в складі Реала, він перейшов із ПСЖ на правах вільного агента. На рахунку француза 42 голи та 4 асисти в 55 матчах. Мбаппе став володарем Золотої бутси.

За ПСЖ форвард виступав з 2017 по 2024 рік та виграв з клубом 15 трофеїв. На його рахунку 256 м'ячів та 108 результативних передач у всіх турнірах.