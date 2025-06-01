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Мбаппе привітав ПСЖ з перемогою у фіналі Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 1 червня 2025, 01:07
Мбаппе привітав ПСЖ з перемогою у фіналі Ліги чемпіонів
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе привітав Парі Сен-Жермен з перемогою у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це гравець розповів в Instagram.

Паризький клуб з історичним результатом обіграв Інтер з рахунком 5:0. Це найбільша різниця голів у вирішальній грі.

"Нарешті настав цей великий день. Перемога в стилі великого клубу! Вітаю ПСЖ", – написав Мбаппе.

Нагадаємо, нинішній сезон – перший для Мбаппе в складі Реала, він перейшов із ПСЖ на правах вільного агента. На рахунку француза 42 голи та 4 асисти в 55 матчах. Мбаппе став володарем Золотої бутси.

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За ПСЖ форвард виступав з 2017 по 2024 рік та виграв з клубом 15 трофеїв. На його рахунку 256 м'ячів та 108 результативних передач у всіх турнірах.

ПСЖ Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Ліга чемпіонів-2024/25

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