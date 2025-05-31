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Енріке: Гравці ПСЖ готові творити історію

Володимир Максименко — 31 травня 2025, 08:37
Енріке: Гравці ПСЖ готові творити історію
Луїс Енріке
Getty Images

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився думками напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Мова про те, щоб зробити щось, що ніхто до тебе не робив. Мені подобається настрій футболістів – вони готові творити історію.

Наш шлях був дуже важким, але те, що ми боролись на ранішніх етапах турніру нам дуже допомогло. Ми змушені були постійно грати такі собі "фінали" протягом сезону.

Я абсолютно спокійний. Порівняно з 2015 роком я став досвідченішим, тому можу поділитись досвідом зі своїми гравцями. Ця команда звикла грати у фіналах", – розповів Енріке.

Фінальний матч Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером відбудеться сьогодні, 31 травня, в Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена". Нагадаємо, на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.

Раніше суперкомп'ютер спрогнозував шанси команд у фінальному протистоянні Франції та Італії.

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