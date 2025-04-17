Скандал у Лізі чемпіонів: гравець Баварії брутально штовхнув на газон болбоя

Напруження у матчі Ліги чемпіонів між Інтером та Баварією досягло апогею не лише на полі, а й за його межами.

Хорватський захисник мюнхенців Йосип Станішич опинився у центрі скандалу після того, як штовхнув болбоя на очах у повного стадіону Сан-Сіро.

Читайте також : Відео Фото Лідер Реала ледь не влаштував бійку із футболістом Арсенала у перерві матчу Ліги чемпіонів

Все сталося вже у компенсований час матчу, коли Баварія відчайдушно намагалася зрівняти рахунок у двоматчевому протистоянні. Після того як воротар Інтера Ян Зоммер вибив м’яч у аут, Станішич побіг до бокової лінії, щоб якомога швидше вкинути м’яч у гру.

Проте болбой, якого перед цим інструктажував тренер Інтера Сімоне Індзагі, не поспішав із поверненням м’яча. Після того як м’яч полетів не до Станішича, а вбік, футболіст не стримався і штовхнув хлопця зі стільця.

Josip Stanisic pushed the ball boy off his stool after he tossed the ball away from the defender at the end of Bayern's loss to Inter 😳 pic.twitter.com/Osr1ke9e0S — ESPN FC (@ESPNFC) April 16, 2025

Цей епізод викликав бурю емоцій серед уболівальників, які загудли трибуни, а тренерський штаб Інтера вибіг до лінії поля.

Іронічно, що жовту картку отримав не Станішич, а вже замінений Федеріко Дімарко – за словесну перепалку з арбітром.

Попри скандал, матч завершився нічиєю (2:2), що означало лише одне – виліт мюнхенців із Ліги чемпіонів..

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд другої гри між Інтером та Баварією.