Скандал у Лізі чемпіонів: гравець Баварії брутально штовхнув на газон болбоя
Напруження у матчі Ліги чемпіонів між Інтером та Баварією досягло апогею не лише на полі, а й за його межами.
Хорватський захисник мюнхенців Йосип Станішич опинився у центрі скандалу після того, як штовхнув болбоя на очах у повного стадіону Сан-Сіро.
Все сталося вже у компенсований час матчу, коли Баварія відчайдушно намагалася зрівняти рахунок у двоматчевому протистоянні. Після того як воротар Інтера Ян Зоммер вибив м’яч у аут, Станішич побіг до бокової лінії, щоб якомога швидше вкинути м’яч у гру.
Проте болбой, якого перед цим інструктажував тренер Інтера Сімоне Індзагі, не поспішав із поверненням м’яча. Після того як м’яч полетів не до Станішича, а вбік, футболіст не стримався і штовхнув хлопця зі стільця.
Цей епізод викликав бурю емоцій серед уболівальників, які загудли трибуни, а тренерський штаб Інтера вибіг до лінії поля.
Іронічно, що жовту картку отримав не Станішич, а вже замінений Федеріко Дімарко – за словесну перепалку з арбітром.
Попри скандал, матч завершився нічиєю (2:2), що означало лише одне – виліт мюнхенців із Ліги чемпіонів..
На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд другої гри між Інтером та Баварією.