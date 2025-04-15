Беллінгем – про матч з Арсеналом: У Реалі всі говорять тільки одне слово – ремонтада
Хавбек Реала Джуд Беллінгем висловив упевненість, що його команда зможе перевернути хід протистояння з Арсеналом в Лізі чемпіонів.
Слова 21-річного англійця наводить The Athletic.
Перший матч 1/4 фіналу єврокубку, який проходив у Лондоні, завершився для "бланкос" розгромною поразкою з рахунком 0:3.
Відповідаючи на питання під час пресконференції, Беллінгем заявив, що він та його одноклубники думають лише про те, як зробити камбек у Мадриді.
"Коли ми повернулися в автобус у Лондоні, ми всі вірили, що зможемо оформити камбек у протистоянні. Ми налаштовані на те, що можливий лише камбек. Ми впевнені в собі завдяки історії клубу, і ми також відчуваємо, що ця команда може зробити це особливим.
Найуживанішим словом у роздягальні за останні дні є ремонтада (камбек з іспанської). Чесно кажучи, цього тижня я чув це слово мільйон разів, бачив багато відео в соціальних мережах, а також чув це від вас, преси.
Також люди навколо нас вірять, що ми можемо це зробити, таке буває тільки в Реалі. Це ніч, створена спеціально для Мадрида", – сказав Беллінгем.
Матч-відповідь між Реалом та Арсеналом відбудеться завтра, 16 квітня. Старт поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.
Раніше стало відомо, що Джуд Беллінгем був співучасником сутички на тренуванні мадридського клубу.