Беллінгем – про матч з Арсеналом: У Реалі всі говорять тільки одне слово – ремонтада

Хавбек Реала Джуд Беллінгем висловив упевненість, що його команда зможе перевернути хід протистояння з Арсеналом в Лізі чемпіонів.

Слова 21-річного англійця наводить The Athletic.

Перший матч 1/4 фіналу єврокубку, який проходив у Лондоні, завершився для "бланкос" розгромною поразкою з рахунком 0:3.

Відповідаючи на питання під час пресконференції, Беллінгем заявив, що він та його одноклубники думають лише про те, як зробити камбек у Мадриді.

"Коли ми повернулися в автобус у Лондоні, ми всі вірили, що зможемо оформити камбек у протистоянні. Ми налаштовані на те, що можливий лише камбек. Ми впевнені в собі завдяки історії клубу, і ми також відчуваємо, що ця команда може зробити це особливим.

Найуживанішим словом у роздягальні за останні дні є ремонтада (камбек з іспанської). Чесно кажучи, цього тижня я чув це слово мільйон разів, бачив багато відео в соціальних мережах, а також чув це від вас, преси.

Також люди навколо нас вірять, що ми можемо це зробити, таке буває тільки в Реалі. Це ніч, створена спеціально для Мадрида", – сказав Беллінгем.