Конфлікт у Реалі: Беллінгем та Рюдігер влаштували сутичку на тренуванні
Гравці Реала Джуд Беллінгем та Антоніо Рюдігер стали організаторами бійки під час тренування команди.
Про це повідомляє Daily Mail.
За інформацією джерела, інцидент стався у п'ятницю, 11 квітня, під час невеликого тренувального матчу.
Захисник зробив поганий відбір м'яча, що дуже не сподобалося півзахиснику. Беллінгем одразу відповів Рюдігеру образливими висловами, що призвело до сутички.
У підсумки іншим учасникам тренування довелося розводити Беллінгема та Рюдігера. Повідомляється, що гравцям вдалося вирішити цей конфлікт.
Нагадаємо, що Беллінгем та Рюдігер взяли участь у матчі Реала в 31 турі Ла Ліги проти Алавеса (1:0). Вони спостерігали за тим, як Кіліан Мбаппе заробив своє перше вилучення у складі "бланкос", за що француз потім вибачався.
Раніше стало відомо, що Реал намагатиметься підписати форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда наступного літа.