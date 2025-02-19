Не Тео: Консейсау розповів, кого він вважає винним у вильоті Мілана з Ліги чемпіонів

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау висловився щодо вилучення Тео Ернандеса у матчі проти Феєнорда (1:1) в Лізі чемпіонів.

Слова 50-річного португальця наводить ESPN.

На старті другого тайму поєдинку проти нідерландського клубу лівий захисник "россонері" отримав другу жовту картку за симуляцію штрафному майданчику суперника.

Це відбулося за рахунку 1:0 на користь італійців. Через 20 хвилин після вилучення колектив з Роттердама відновив паритет, завдяки чому пройшов до наступної стадії турніру.

Назважаючи на те, що Ернандес підставив своїх одноклубників, Консейсау не вважає його винним у вильоті.

"Це, безумовно, провал, ми хотіли потрапити до 1/8 фіналу. Цей матч показав, що ми сильніші за суперника і що саме епізоди вирішували, як і в Загребі, вилучення там, вилучення тут. Можна сказати, що арбітр (Шимон Марціняк) був занадто суворим, але ми повинні були бути сильнішими ментально. Це моя вина, а не Тео. Поговоримо про це в роздягальні. Тео так багато дав Мілану, а я зробив багато помилок у своїй кар'єрі. До червоної картки Тео Феєнорд не знав, як дістатися до воріт. Ми розчаровані і злі", – заявив Консейсау.

"Дияволи" могли уникнути стадії стикових матчів, якби в останньому турі етапу ліги вони перемогли Динамо Загреб. Проте італійці зазнали несподіваної поразки (1:2). Тоді у першому таймі Мілан також залишився у меншості після вилучення Юнуса Муса.

Раніше головний тренер Бенфіки Бруну Лаже відповів на питання про гру Анатолія Трубіна у матчі проти Монако (3:3).