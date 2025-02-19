Тренер Бенфіки – про нестабільність Трубіна: Мене це не хвилює, бо до нього м'яч доходить через 11 футболістів

Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже прокоментував не найвпевненішу гру Анатолія Трубіна в останніх матчах.

Слова 48-річного португальця наводить сайт "орлів".

Наставника запитали, чи не хвилюється він через помилки 23-річного українця, які останнім часом призводять до пропущених голів його команди.

"Ні, мене це не хвилює. Щоб м'яч дійшов до моменту, коли Трубін має прийняти рішення, він проходить через 11 гравців. Найважливіше – це те, що ми робимо в кожен момент. Тому намагатися виокремити гравців сьогодні не є важливим. Важливо подивитися на те, що ми робили, і у нас буде час проаналізувати гру. Ми – команда, яка дуже добре грає проти п'ятірки захисників, але у нас є ще одна гра, щоб подивитися, проаналізувати, винести позитивні моменти, зрозуміти, що ми можемо покращити з тими гравцями, які у нас є, тому що, безумовно, ми зіткнемося з подібним, або дуже подібним викликом пізніше", – сказав Лаже.

Трубін припустився помилок при першому та третьому голах, які лісабонський колектив пропустив у матчі проти Монако (3:3) в плейоф Ліги чемпіонів.

За свій виступ голкіпер збірної України отримав найгіршу оцінку серед усіх граців минулого поєдинку.

Раніше Анатолій Трубін прокоментував свою гру в матчі з Монако, опублікувавши відповідний пост в соцмережах.