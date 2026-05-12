Визначився перший фіналіст плейоф за вихід у АПЛ

Халл Сіті став першим фіналістом плейоф за вихід у АПЛ. У понеділок, 11 травня, команда Сергея Якіровича у матчі-відповіді півфіналу плейом обіграла Мілволл із рахунком 2:0 завдяки голами Мохамеда Беллумі та Джо Гелхарта у другому таймі. Перший матч між командами завершився нульовою нічиєю.

Суперником Халл Сіті по фіналу плейоф стане переможець протистояння між Саутгемптоном і Мідлсбро. Перший поєдинок між цими командами також завершився нульовою нічиєю, матч-відповідь відбудеться у вівторок, 12 травня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, дві прямі путівки із Чемпіоншипа в АПЛ на наступний сезон завоювали Ковентрі та Іпсвіч. Халл Сіті востаннє грав у АПЛ у сезоні-2016/17. У сезоні-2020/21 команда навіть вилітала у Лігу 1.