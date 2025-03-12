Сімеоне – про матч з Реалом: На Грізманна очікує великий вечір

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та форварда команди Антуана Грізманна.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Гру нашого суперника вимальовує велика кількість гравців, які грають у вертикальний футбол. Їх гра спрямована на швидкість, а не командні комбінації.

У нас є такі гравці як Сімеоне, Барріос, Ліно та Рікельме, які ще не звикли до матчів такого рівня. Завжди й всюди відчуваєш певний тиск, але, зрештою, це лише один матч.

На Грізманна очікує великий матч, великий вечір. Не маю сумнівів у цьому", – розповів Сімеоне.