Сімеоне – про матч з Реалом: На Грізманна очікує великий вечір
Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та форварда команди Антуана Грізманна.
Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.
"Гру нашого суперника вимальовує велика кількість гравців, які грають у вертикальний футбол. Їх гра спрямована на швидкість, а не командні комбінації.
У нас є такі гравці як Сімеоне, Барріос, Ліно та Рікельме, які ще не звикли до матчів такого рівня. Завжди й всюди відчуваєш певний тиск, але, зрештою, це лише один матч.
На Грізманна очікує великий матч, великий вечір. Не маю сумнівів у цьому", – розповів Сімеоне.
Зазначимо, що поєдинок між Атлетико та Реалом відбудеться сьогодні, 12 березня. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.
Раніше очікуваннями від поєдинку поділився головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.