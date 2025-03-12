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Сімеоне – про матч з Реалом: На Грізманна очікує великий вечір

Володимир Максименко — 12 березня 2025, 10:05
Сімеоне – про матч з Реалом: На Грізманна очікує великий вечір
Дієго Сімеоне
Атлетико Мадрид

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та форварда команди Антуана Грізманна.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Гру нашого суперника вимальовує велика кількість гравців, які грають у вертикальний футбол. Їх гра спрямована на швидкість, а не командні комбінації.

У нас є такі гравці як Сімеоне, Барріос, Ліно та Рікельме, які ще не звикли до матчів такого рівня. Завжди й всюди відчуваєш певний тиск, але, зрештою, це лише один матч.

На Грізманна очікує великий матч, великий вечір. Не маю сумнівів у цьому", – розповів Сімеоне.

Зазначимо, що поєдинок між Атлетико та Реалом відбудеться сьогодні, 12 березня. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше очікуваннями від поєдинку поділився головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

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Дієго Сімеоне

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