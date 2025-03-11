Анчелотті: Ми впевнені, що продовжимо виступи в Лізі чемпіонів

Головний тренер Реала Карло Анчелотті впевнений, що його команда продовжить виступи в Лізі чемпіонів після матчу-відповіді з Атлетико в межах 1/8 фіналу.

Слова італійського фахівця цитує сайт УЄФА.

"Важливо зосередити гравців на матчі, вони й так змотивовані. Всі ігри проти Атлетико були дуже близькими, і завтра буде так само, їх завжди вирішують дрібні деталі. Ті, хто не вийде в старті, обов'язково зроблять свій внесок, вдало зроблена заміна може мати значення.

Ми вмотивовані, як завжди в цьому змаганні. Ми впевнені, що залишимося тут. Це гра, яка дозволяє нам продовжувати мріяти про титул. Цього року все трохи складніше, але ми хочемо продовжувати змагатися до останнього поєдинку", – заявив Анчелотті.

Зазначимо, що зустріч відбудеться в середу, 12 березня, на арені "Естадіо Метрополітано" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Напередодні український голкіпер Реала Андрій Лунін зіграв у поєдинку Ла Ліги проти Райо Вальєкано (2:1). У цій грі він зробив п'ять сейвів, три з яких були після ударів з меж штрафного майданчика.

На рахунку українця два з двох успішних виходів з воріт, 49 дотиків до м'яча, 31 з 34 точних передач, 2 виноси та 5 з 8 точних переведень м'яча.

Для Луніна гра проти Райо Вальєкано стала десятою цього сезону. Він відзначився чотирма "сухими" матчами, пропустивши при цьому 12 голів.