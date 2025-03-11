Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Анчелотті: Ми впевнені, що продовжимо виступи в Лізі чемпіонів

Станіслав Лисак — 11 березня 2025, 23:27
Карло Анчелотті
Карло Анчелотті
Getty Images

Головний тренер Реала Карло Анчелотті впевнений, що його команда продовжить виступи в Лізі чемпіонів після матчу-відповіді з Атлетико в межах 1/8 фіналу.

Слова італійського фахівця цитує сайт УЄФА.

"Важливо зосередити гравців на матчі, вони й так змотивовані. Всі ігри проти Атлетико були дуже близькими, і завтра буде так само, їх завжди вирішують дрібні деталі. Ті, хто не вийде в старті, обов'язково зроблять свій внесок, вдало зроблена заміна може мати значення.
Ми вмотивовані, як завжди в цьому змаганні. Ми впевнені, що залишимося тут. Це гра, яка дозволяє нам продовжувати мріяти про титул. Цього року все трохи складніше, але ми хочемо продовжувати змагатися до останнього поєдинку", – заявив Анчелотті.

Зазначимо, що зустріч відбудеться в середу, 12 березня, на арені "Естадіо Метрополітано" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Напередодні український голкіпер Реала Андрій Лунін зіграв у поєдинку Ла Ліги проти Райо Вальєкано (2:1). У цій грі він зробив п'ять сейвів, три з яких були після ударів з меж штрафного майданчика.

На рахунку українця два з двох успішних виходів з воріт, 49 дотиків до м'яча, 31 з 34 точних передач, 2 виноси та 5 з 8 точних переведень м'яча.

Для Луніна гра проти Райо Вальєкано стала десятою цього сезону. Він відзначився чотирма "сухими" матчами, пропустивши при цьому 12 голів.

Ліга чемпіонів Реал Мадрид Карло Анчелотті Атлетико Мадрид

Ліга чемпіонів

Бенфіка з Трубіним поступилась Барселоні: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів
Трубін не врятував: визначилася оцінка українця в матчі ЛЧ з Барселоною
Трубін та його Бенфіка залишили Лігу чемпіонів, вдруге програвши Барселоні
Рафінья – найрезультативніший бразилець в межах одного сезону Ліги чемпіонів
Гол + асист Ямала в матчі проти Бенфіки Трубіна стали рекордними

Останні новини