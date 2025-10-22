Дівчина головної зірки Барселони розсмішила гравців реакцією на гол коханого у Лізі чемпіонів

Барселона впевнено розгромила Олімпіакос із рахунком 6:1 у третьому турі Ліги чемпіонів. Серед хет-трику Ферміна та дубля Маркуса Решфорда свій гол забив і головний юний талант "блаугранас" – Ламін Ямал.

18-річний вінгер реалізував пенальті на 68-й хвилині, а свій гол присвятив дівчині – співачці Нікі Ніколь, яка спостерігала за матчем із трибун поруч із Рафіньєю та Дані Ольмо.

Проте саме її реакція стала справжнім хітом мережі. Коли Ламін забив, Нікі показала кумедний жест у бік друзів футболіста, і ті не змогли стримати сміх – момент потрапив у пряму трансляцію та швидко розлетівся соцмережами.

📸 - Nicki Nicole towards Raphinha and Dani Olmo. pic.twitter.com/niuzRNByGU — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 21, 2025

Нагадаємо, цього сезону на рахунку юного іспанця 3 голи і 4 асисти в 7 матчах за Барселону у всіх турнірах.

