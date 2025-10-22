Українська правда
Дівчина головної зірки Барселони розсмішила гравців реакцією на гол коханого у Лізі чемпіонів

Богдан Войченко — 22 жовтня 2025, 13:10
Барселона впевнено розгромила Олімпіакос із рахунком 6:1 у третьому турі Ліги чемпіонів. Серед хет-трику Ферміна та дубля Маркуса Решфорда свій гол забив і головний юний талант "блаугранас" Ламін Ямал.

18-річний вінгер реалізував пенальті на 68-й хвилині, а свій гол присвятив дівчині співачці Нікі Ніколь, яка спостерігала за матчем із трибун поруч із Рафіньєю та Дані Ольмо.

Проте саме її реакція стала справжнім хітом мережі. Коли Ламін забив, Нікі показала кумедний жест у бік друзів футболіста, і ті не змогли стримати сміх момент потрапив у пряму трансляцію та швидко розлетівся соцмережами.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку юного іспанця 3 голи і 4 асисти в 7 матчах за Барселону у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що зірковий вундеркінд став жертвою тролінгу відомого карикатуриста.

