Дівчина головної зірки Барселони розсмішила гравців реакцією на гол коханого у Лізі чемпіонів
Барселона впевнено розгромила Олімпіакос із рахунком 6:1 у третьому турі Ліги чемпіонів. Серед хет-трику Ферміна та дубля Маркуса Решфорда свій гол забив і головний юний талант "блаугранас" – Ламін Ямал.
18-річний вінгер реалізував пенальті на 68-й хвилині, а свій гол присвятив дівчині – співачці Нікі Ніколь, яка спостерігала за матчем із трибун поруч із Рафіньєю та Дані Ольмо.
Проте саме її реакція стала справжнім хітом мережі. Коли Ламін забив, Нікі показала кумедний жест у бік друзів футболіста, і ті не змогли стримати сміх – момент потрапив у пряму трансляцію та швидко розлетівся соцмережами.
Нагадаємо, цього сезону на рахунку юного іспанця 3 голи і 4 асисти в 7 матчах за Барселону у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що зірковий вундеркінд став жертвою тролінгу відомого карикатуриста.