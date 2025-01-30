Динамо – РФШ: шанс на першу й останню перемогу в сезоні в єврокубках
У четвер, 30 січня, київське Динамо проведе останній матч у єврокубках сезону 2024/25.
Команда ще в грудні, за два тури до закінчення основного етапу Ліги Європи, втратила всі шанси на вихід до плейоф. Але, минулого вівторка, несподівано проявила характер і зуміла зіграти внічию в гостях з турецьким Галатасараєм (3:3), здобувши перше очко в 7 матчах. Тепер, можливо, настав час і першої перемоги.
Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
У рамках останнього 8 туру кияни формально на своєму полі – у Гамбурзі – приймуть латвійський РФШ, що розшифровується, як Ризька футбольна школа.
Гучно грюкнути дверима
Обидва суперники є аутсайдерами турнірної таблиці основного етапу Ліги Європи. І обидві команди достроково втратили шанси на вихід до наступного етапу – плейоф турніру.
Але, якщо гравці Динамо в минулому турі набрали тільки перше очко, то у РФШ вже 5 балів на рахунку. У перших шести матчах рижани двічі зіграли внічию, а тиждень тому сенсаційно перемогли... амстердамський Аякс – 1:0.
Після цього виграшу РФШ набрала 5 очок і піднялася на 30-те місце в турнірній таблиці з 36 колективів. У Динамо 1 бал і останнє 36-те місце.
Команда зі столиці України ще може піти з дна турнірної таблиці, але випередити представника Латвії за підсумками турніру вже точно не вийде.
П'ять років без перемог
Востаннє київське Динамо перемагало на груповому етапі єврокубків 8 грудня 2020 року, коли в Лізі чемпіонів обіграло угорський Ференцварош – 1:0. Відтоді кияни не вигравали на основному (груповому) етапі єврокубків і, зрозуміло, не виходили до плейоф. Перед матчем із РФШ цей фактор, безумовно, є ще однією мотивацією до перемоги. Перервати настільки негативну серію хотілося б уже в поточному розіграші єврокубка.
Додамо, що серія без перемог почалася 14 вересня 2021 року, коли в дебюті основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2021/22 кияни приймали Бенфіку (0:0). Відтоді український клуб зіграв 19 матчів на груповому/загальному етапі ЛЧ і ЛЄ, зазнавши 16 поразок за 3 нічиїх.
Молодий, але вже титулований
Латвійський клуб РФШ був заснований тільки у 2011 році, тоді ж узяв участь у чемпіонаті Латвії серед команд Першої ліги (другої за значимістю після Вищої). Команді знадобилося всього п'ять років для того, щоб потрапити до трійки призерів другого дивізіону і підвищитися в класі.
З 2016-го РФШ уже незмінно грає у Вищій лізі, а з 2018-го – постійно в призерах.
Бронзу сезону-2018 команда змінила на срібло у 2019 і 2020 роках, а потім тричі ставала чемпіоном (2021, 2023 і 2024), лише у 2022-му знову завоювавши бронзу. Також команда тричі – у 2019, 2021 і 2024 роках – завойовувала Кубок Латвії з футболу.
Шість трофеїв за 14 років існування – чудовий улов. А перемога над Аяксом у Лізі Європи – гучна заявка на майбутні успіхи вже поза межами країни. При тому, що Латвія ніколи не була футбольною країною, а стадіон Даугава, на якому грає найсильніший клуб країни, вміщує лише 10500 глядачів і оточений трибунами... з трьох боків. Уздовж бічної лінії навпроти центральної трибуни зяє порожнеча, яку перериває тільки величезне табло.
Чемпіонат Латвії проходить за системою весна-осінь, в один календарний рік, і в уже минулому сезоні – 2024 року РФШ посів перше місце в запеклій боротьбі, випередивши Ригу тільки на 3 очки. У 36 іграх команда здобула 29 перемог за 3 нічиїх, 4 поразок і вражаючої різниці забитих/пропущених м'ячів – 103-25 або "+78". Проте, як уже зазначалося, набравши 90 очок, команда лише на 3 бали випередила головного конкурента Ригу (87).
А ось далі – величезна прірва в майстерності, класі та стабільності. Бронзовий призер Ауда набрав 60 очок, Валмієра, що посіла 4-те місце – 55, Даугавпілс – 42... Загалом у Вищій лізі чемпіонату Латвії представлені 10 команд, які грають турнір у чотири кола.
Можна сказати, що РФШ зараз є якоюсь подобою заміни Сконто. Колись гранд латвійського футболу, 14-разовий чемпіон країни, припинив своє існування у 2016-му через фінансові проблеми.
Психологічна перевага
Головним ефектом перемоги над Аяксом стало, безумовно, величезне бажання. Півзахисник латвійської команди Яніс Ікаунієкс розповів, з яким настроєм його команда вийде на останній матч єврокубка в нинішньому сезоні.
"У минулому турі Ліги Європи ми перемогли одну з найпрестижніших команд світу. Так що з київським Динамо ми тим більше можемо конкурувати. І всі ми знаємо це. Тож саме з таким настроєм вийдемо на поле і спробуємо показати на ділі, що це не тільки слова", – каже Ікаунієкс.
І, здається, подібні думки сидять у головах у багатьох футболістів ризької команди, якщо не у всіх. А перемогти їх, з урахуванням такого настрою, буде вкрай непросто.
У свою чергу, головний тренер РФШ Віктор Мороз уже концентрується на майбутніх матчах своєї команди:
"Ми не можемо бути впевненими в результаті на підставі того, що в нас більше очок, ніж у Динамо. Це не робить нас фаворитами в цій грі. Найважливішим буде розуміння того, що ми можемо боротися з Динамо, але також і те, що гравці натхненні після перемоги над Аяксом.
Перш за все, ми думаємо про наступний сезон і готуємося до нього. Також важливо було підготуватися до ігор з Аяксом і Динамо, але ми не хотіли зациклюватися тільки на цих поєдинках і затягувати підготовчий етап занадто надовго".
Зосередилися на внутрішньому чемпіонаті
На відміну від рижан, гравці Динамо восени сконцентрувалися на внутрішньому чемпіонаті, таке враження, пустивши на самоплив Лігу Європи.
У підсумку – 6 поразок у другому за значимістю єврокубку. Зате в національній першості команда Шовковського не програла жодного матчу, вигравши 13 за 4 нічиїх і забезпечивши собі відмінну позицію. Столична команда на 5 очок випереджає в турнірній таблиці Полісся і на 10 – головного конкурента і найпринциповішого суперника, Шахтар. При тому, що донецька команда намагалася рівномірно розподілити сили між національним чемпіонатом і єврокубком. І до останнього туру зберігала шанси, нехай і примарні, на вихід до плейоф.
Утім, зараз в українській Прем'єр-лізі зимова пауза і саме час набрати очки в Лізі Європи, щоб не підірвати свій авторитет на міжнародній арені остаточно. І команда Шовковського в першій січневій грі вже показала характер і бажання боротися за очки. Попереду – другий січневий і останній матч єврокубків загалом.
Які козирі може викласти на стіл команда Шовковського?
Насамперед варто зазначити, що український футбол за класом набагато вищий за латвійський. Це видно і на рівні національних збірних, і за виступами клубів у єврокубках (таблиці коефіцієнтів УЄФА). Так, гучні сенсації трапляються, перемога РФШ над Аяксом – яскравий тому приклад. Але, за великим рахунком, кияни не повинні втрачати свого в останній міжнародній грі нинішнього сезону.
У нашої команди більш майстерні гравці, потужний склад, тактична і технічна перевага. І якщо умовні Буяльський, Ванат, Кабаєв і Ярмоленко покажуть свої найкращі якості на полі в Гамбурзі, то шансів у суперника буде небагато.
Так, гравці ризького клубу натхнені перемогою над Аяксом, вони будуть "рвати і метати". Але весь їхній порив може (і повинен) бути розбитий холоднокровною і чіткою грою футболістів Динамо.
Букмекери – на боці Динамо
Аналітики букмекерських компаній вважають фаворитом майбутньої гри київське Динамо. Так, в українських конторах можна поставити на перемогу номінальних господарів поля в Гамбурзі з розрахунку 1,85 до 1. Водночас на нічию ставки приймаються з коефіцієнтом 3,75, а на перемогу рижан – 4,35 до 1.
Що стосується провідних світових букмекерських контор, то вони виставили коефіцієнт на перемогу Динамо – 1,81. Своєю чергою, на нічию можна поставити з розрахунку 3,79 до 1, а на перемогу латвійської команди – 4,20 до 1.
Де дивитися?
Прямий ефір матчу Динамо – РФШ в Україні буде доступний на каналі "Megogo Футбол 1" у медіасервісі MEGOGO. За годину до гри та одразу після закінчення зустрічі відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.
Гра відбудеться в Гамбурзі, на арені "Фолькспаркштадіон". Початок матчу – о 22.00 за київським часом