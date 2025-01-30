Динамо – РФШ: шанс на першу й останню перемогу в сезоні в єврокубках

У четвер, 30 січня, київське Динамо проведе останній матч у єврокубках сезону 2024/25.

Команда ще в грудні, за два тури до закінчення основного етапу Ліги Європи, втратила всі шанси на вихід до плейоф. Але, минулого вівторка, несподівано проявила характер і зуміла зіграти внічию в гостях з турецьким Галатасараєм (3:3), здобувши перше очко в 7 матчах. Тепер, можливо, настав час і першої перемоги.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

У рамках останнього 8 туру кияни формально на своєму полі – у Гамбурзі – приймуть латвійський РФШ, що розшифровується, як Ризька футбольна школа.

Гучно грюкнути дверима

Обидва суперники є аутсайдерами турнірної таблиці основного етапу Ліги Європи. І обидві команди достроково втратили шанси на вихід до наступного етапу – плейоф турніру.

Але, якщо гравці Динамо в минулому турі набрали тільки перше очко, то у РФШ вже 5 балів на рахунку. У перших шести матчах рижани двічі зіграли внічию, а тиждень тому сенсаційно перемогли... амстердамський Аякс – 1:0.

РФШ – Аякс РФШ

Після цього виграшу РФШ набрала 5 очок і піднялася на 30-те місце в турнірній таблиці з 36 колективів. У Динамо 1 бал і останнє 36-те місце.

Команда зі столиці України ще може піти з дна турнірної таблиці, але випередити представника Латвії за підсумками турніру вже точно не вийде.

П'ять років без перемог

Востаннє київське Динамо перемагало на груповому етапі єврокубків 8 грудня 2020 року, коли в Лізі чемпіонів обіграло угорський Ференцварош – 1:0. Відтоді кияни не вигравали на основному (груповому) етапі єврокубків і, зрозуміло, не виходили до плейоф. Перед матчем із РФШ цей фактор, безумовно, є ще однією мотивацією до перемоги. Перервати настільки негативну серію хотілося б уже в поточному розіграші єврокубка.

Додамо, що серія без перемог почалася 14 вересня 2021 року, коли в дебюті основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2021/22 кияни приймали Бенфіку (0:0). Відтоді український клуб зіграв 19 матчів на груповому/загальному етапі ЛЧ і ЛЄ, зазнавши 16 поразок за 3 нічиїх.

Молодий, але вже титулований

Латвійський клуб РФШ був заснований тільки у 2011 році, тоді ж узяв участь у чемпіонаті Латвії серед команд Першої ліги (другої за значимістю після Вищої). Команді знадобилося всього п'ять років для того, щоб потрапити до трійки призерів другого дивізіону і підвищитися в класі.

Футболісти РФШ РФШ

З 2016-го РФШ уже незмінно грає у Вищій лізі, а з 2018-го – постійно в призерах.

Бронзу сезону-2018 команда змінила на срібло у 2019 і 2020 роках, а потім тричі ставала чемпіоном (2021, 2023 і 2024), лише у 2022-му знову завоювавши бронзу. Також команда тричі – у 2019, 2021 і 2024 роках – завойовувала Кубок Латвії з футболу.

Шість трофеїв за 14 років існування – чудовий улов. А перемога над Аяксом у Лізі Європи – гучна заявка на майбутні успіхи вже поза межами країни. При тому, що Латвія ніколи не була футбольною країною, а стадіон Даугава, на якому грає найсильніший клуб країни, вміщує лише 10500 глядачів і оточений трибунами... з трьох боків. Уздовж бічної лінії навпроти центральної трибуни зяє порожнеча, яку перериває тільки величезне табло.

Стадіон "Даугава" РФШ

Чемпіонат Латвії проходить за системою весна-осінь, в один календарний рік, і в уже минулому сезоні – 2024 року РФШ посів перше місце в запеклій боротьбі, випередивши Ригу тільки на 3 очки. У 36 іграх команда здобула 29 перемог за 3 нічиїх, 4 поразок і вражаючої різниці забитих/пропущених м'ячів – 103-25 або "+78". Проте, як уже зазначалося, набравши 90 очок, команда лише на 3 бали випередила головного конкурента Ригу (87).

А ось далі – величезна прірва в майстерності, класі та стабільності. Бронзовий призер Ауда набрав 60 очок, Валмієра, що посіла 4-те місце – 55, Даугавпілс – 42... Загалом у Вищій лізі чемпіонату Латвії представлені 10 команд, які грають турнір у чотири кола.

Можна сказати, що РФШ зараз є якоюсь подобою заміни Сконто. Колись гранд латвійського футболу, 14-разовий чемпіон країни, припинив своє існування у 2016-му через фінансові проблеми.

Психологічна перевага

Головним ефектом перемоги над Аяксом стало, безумовно, величезне бажання. Півзахисник латвійської команди Яніс Ікаунієкс розповів, з яким настроєм його команда вийде на останній матч єврокубка в нинішньому сезоні.

"У минулому турі Ліги Європи ми перемогли одну з найпрестижніших команд світу. Так що з київським Динамо ми тим більше можемо конкурувати. І всі ми знаємо це. Тож саме з таким настроєм вийдемо на поле і спробуємо показати на ділі, що це не тільки слова", – каже Ікаунієкс.

І, здається, подібні думки сидять у головах у багатьох футболістів ризької команди, якщо не у всіх. А перемогти їх, з урахуванням такого настрою, буде вкрай непросто.

У свою чергу, головний тренер РФШ Віктор Мороз уже концентрується на майбутніх матчах своєї команди:

"Ми не можемо бути впевненими в результаті на підставі того, що в нас більше очок, ніж у Динамо. Це не робить нас фаворитами в цій грі. Найважливішим буде розуміння того, що ми можемо боротися з Динамо, але також і те, що гравці натхненні після перемоги над Аяксом. Перш за все, ми думаємо про наступний сезон і готуємося до нього. Також важливо було підготуватися до ігор з Аяксом і Динамо, але ми не хотіли зациклюватися тільки на цих поєдинках і затягувати підготовчий етап занадто надовго".

Віктор Мороз РФШ

Зосередилися на внутрішньому чемпіонаті

На відміну від рижан, гравці Динамо восени сконцентрувалися на внутрішньому чемпіонаті, таке враження, пустивши на самоплив Лігу Європи.

Віталій Буяльський (29, ліворуч), Микола Шапаренко (10, у центрі) та Владислав Ванат (11, праворуч) ФК "Динамо"

У підсумку – 6 поразок у другому за значимістю єврокубку. Зате в національній першості команда Шовковського не програла жодного матчу, вигравши 13 за 4 нічиїх і забезпечивши собі відмінну позицію. Столична команда на 5 очок випереджає в турнірній таблиці Полісся і на 10 – головного конкурента і найпринциповішого суперника, Шахтар. При тому, що донецька команда намагалася рівномірно розподілити сили між національним чемпіонатом і єврокубком. І до останнього туру зберігала шанси, нехай і примарні, на вихід до плейоф.

Утім, зараз в українській Прем'єр-лізі зимова пауза і саме час набрати очки в Лізі Європи, щоб не підірвати свій авторитет на міжнародній арені остаточно. І команда Шовковського в першій січневій грі вже показала характер і бажання боротися за очки. Попереду – другий січневий і останній матч єврокубків загалом.

Які козирі може викласти на стіл команда Шовковського?

Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський ФК "Динамо"

Насамперед варто зазначити, що український футбол за класом набагато вищий за латвійський. Це видно і на рівні національних збірних, і за виступами клубів у єврокубках (таблиці коефіцієнтів УЄФА). Так, гучні сенсації трапляються, перемога РФШ над Аяксом – яскравий тому приклад. Але, за великим рахунком, кияни не повинні втрачати свого в останній міжнародній грі нинішнього сезону.

У нашої команди більш майстерні гравці, потужний склад, тактична і технічна перевага. І якщо умовні Буяльський, Ванат, Кабаєв і Ярмоленко покажуть свої найкращі якості на полі в Гамбурзі, то шансів у суперника буде небагато.

Так, гравці ризького клубу натхнені перемогою над Аяксом, вони будуть "рвати і метати". Але весь їхній порив може (і повинен) бути розбитий холоднокровною і чіткою грою футболістів Динамо.

Букмекери – на боці Динамо

Аналітики букмекерських компаній вважають фаворитом майбутньої гри київське Динамо. Так, в українських конторах можна поставити на перемогу номінальних господарів поля в Гамбурзі з розрахунку 1,85 до 1. Водночас на нічию ставки приймаються з коефіцієнтом 3,75, а на перемогу рижан – 4,35 до 1.

Що стосується провідних світових букмекерських контор, то вони виставили коефіцієнт на перемогу Динамо – 1,81. Своєю чергою, на нічию можна поставити з розрахунку 3,79 до 1, а на перемогу латвійської команди – 4,20 до 1.

Де дивитися?

Прямий ефір матчу Динамо – РФШ в Україні буде доступний на каналі "Megogo Футбол 1" у медіасервісі MEGOGO. За годину до гри та одразу після закінчення зустрічі відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Гра відбудеться в Гамбурзі, на арені "Фолькспаркштадіон". Початок матчу – о 22.00 за київським часом