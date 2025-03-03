Бенфіка – Барселона: де дивитися матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за участі Трубіна

Португальська Бенфіка, за яку виступає український воротар Анатолій Трубін, прийматиме каталонську Барселону в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у середу, 5 березня, на стадіоні "Ештадіу да Луж" в Лісабоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Каталонці напряму пройшли у стадію 1/8 фіналу завдяки тому, що посіли 2 місце на етапі єдиної ліги. А ось "орли" вийшли в цю стадію через додатковий етап. Там команда мінімально здолала Монако.

Матч-відповідь між Бенфікою та Барселоною відбудеться 11 березня. Зауважимо, що переможець цієї пари вийде на тріумфатора протистояння між Боруссією Дортмунд та Ліллем.