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Цимбал: Голи та очки у Шахтаря ще будуть

Андрій Яросименко — 23 жовтня, 16:07
Цимбал: Голи та очки у Шахтаря ще будуть
Микола Цимбал
ФК ЮКСА

Колишній головний тренер Миная та ЮКСА Микола Цимбал вважає, що Шахтар ще здобуде свої перемоги у Лізі чемпіонів сезону-2024/25.

Його слова передає Український футбол.

"Очікував, що Шахтар буде грати насамперед на очки. Вірив, що вони зможуть зачепитися за залікові бали навіть у грі з Арсеналом. Але, на жаль, для цього не вистачило сміливого футболу. Хоча якби Шахтар почав грати більш відкрито, то Арсенал завдяки класу міг би завершити цей матч з ще більшим рахунком на свою користь.

З Янг Бойз буде, безперечно, більше шансів забити цей довгоочікуваний гол та набрати залікові бали. Якщо Шахтар атакуватиме так само сміливо, як наприкінці гри з Арсеналом, то забитий м’яч та очки у донеччан будуть", – сказав Цимбал.

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Після трьох турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише одне очко, набране у грі з Болоньєю, а Арсенал відтепер має в активі сім балів. У наступному турі "гірники" 6 листопада зіграють проти швейцарського Янг Бойз, а "каноніри" у цей же день завітають до міланського Інтера.

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