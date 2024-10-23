Цимбал: Голи та очки у Шахтаря ще будуть

Колишній головний тренер Миная та ЮКСА Микола Цимбал вважає, що Шахтар ще здобуде свої перемоги у Лізі чемпіонів сезону-2024/25.

Його слова передає Український футбол.

"Очікував, що Шахтар буде грати насамперед на очки. Вірив, що вони зможуть зачепитися за залікові бали навіть у грі з Арсеналом. Але, на жаль, для цього не вистачило сміливого футболу. Хоча якби Шахтар почав грати більш відкрито, то Арсенал завдяки класу міг би завершити цей матч з ще більшим рахунком на свою користь.

З Янг Бойз буде, безперечно, більше шансів забити цей довгоочікуваний гол та набрати залікові бали. Якщо Шахтар атакуватиме так само сміливо, як наприкінці гри з Арсеналом, то забитий м’яч та очки у донеччан будуть", – сказав Цимбал.