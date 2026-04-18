Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гвардіола: Якщо ми програємо Арсеналу – все скінчено

Олег Дідух — 18 квітня 2026, 13:24
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що можлива поразка від Арсенала поставить хрест на чемпіонських амбіціях його команди.

Слова іспанського фахівця наводить ВВС.

"Бути в боротьбі за титул справді чудово, але це не буде одним із найбільших наших досягнень. З кожним роком Арсенал стає все кращим й кращим... Звичайно, якщо ми програємо, то все закінчено. Вони були найкращими до цього часу, і ми хочемо кинути їм виклик. Це просто футбольний матч, тому ми повинні підходити до нього, як до звичайної гри.

Мета — добре зіграти та врахувати всі аспекти, необхідні для того, аби протистояти Арсеналу. Шість очок – це не коротка відстань, але у вас є шанс це скоротити. Команда буде готова, наші вболівальники розпродали Етіхад, все ідеально, щоб спробувати зіграти у нашу гру", – заявив тренер.

Нагадаємо, в неділю, 19 квітня, Манчестер Сіті у 33 турі АПЛ прийме Арсенал, початок матчу – о 18:30 за київським часом. Наразі Сіті відстають на 6 очок і мають матч у запасі.

Раніше Гвардіола назвав Арсенал найкращою командою сезону в Європі.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті Арсенал Лондон

Останні новини