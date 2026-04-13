Гвардіола назвав найкращу команду Європи в сезоні-2025/26

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола висловився про лондонський Арсенал, з яким його команда веде боротьбу за чемпіонство в Англійській Прем'єр-лізі.

Слова фахівця передає NBC Sports.

Іспанець поділився думками щодо "канонірів" напередодні очного протистояння, яке вони проведуть у наступному турі. Іменитий тренер віддав належне підопічним Мікеля Артети, заявивши, що наразі вони є найкращою командою Європи.

"Головне питання цього тижня полягає в тому, що нам доведеться зіграти з командою, яка з останніх 49 матчів програла лише тричі. Перед таким матчем у цій країні немає жодної людини, яка поставила б хоча б фунт на те, що ми значно сильніші за них. Та повага, яку я демонструю до Арсенала протягом останніх трьох років… Це буде найскладніше завдання, над яким нам доведеться працювати насамперед у власних головах.

Можливо, ми щось змінимо, вони теж щось змінять, але зараз це найкраща команда Європи. Перемогти Арсенал один раз складно. А уявіть, що нам потрібно зробити це двічі за кілька тижнів. Я хотів би сказати нашим фанатам: ставтеся до Арсенала з великою повагою. Підтримуйте нас із першої хвилини, адже футболісти викладуться на 100 відсотків. Ми будемо старатися", – сказав Гвардіола.