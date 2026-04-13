Я не жартую: Гвардіола назвав несподівану причину прогресу Манчестер Сіті на фініші сезону

Денис Іваненко — 13 квітня 2026, 09:40
Жузеп Гвардіола
mancityes/instagram

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола висловився про систематичне покращення результатів своєї команди у вирішальні відрізки сезону.

Його слова передає The Standard.

Після розгромної виїзної перемоги над Челсі (3:0) у 32 турі АПЛ іспанський спеціаліст заявив, що велике значення має погода. Він підкреслив, що не жартує, звернувши увагу на психологічні та побутові фактори.

"Сонце. Я не жартую. Сонце. У Манчестері його ніколи немає. Чесно, настрій та ментальність команди стає краще. Клуб дав мені гравців із ментальністю переможців. Це і є ключ до успіху", – сказав Гвардіола.

Зазначимо, що після перемоги над "синіми" Манчестер Сіті скоротив відставання від Арсенала в турнірній таблиці АПЛ до шести очок, маючи одну гру в запасі.

В наступному турі лідери чемпіонату зійдуться в очному протистоянні. Матч відбудеться 19 квітня та розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті

