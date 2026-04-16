Стиль чемпіона: Ман Сіті випустив колекцію одягу на честь Гвардіоли

Англійський гранд Манчестер Сіті відзначив десятиріччя роботи Пеп Гвардіола у клубі не лише згадками про трофеї, а й запуском власної модної колекції, створеної спільно з Puma.

Нова лінійка під назвою "Pep Guardiola Decade" стала своєрідною даниною не тільки результатам тренера, а й його впізнаваному стилю, який давно зробив його одним із наймодніших наставників у світовому футболі.

Читайте також : Відео Змусив Карлсена розкидати фігури: зірка Арсенала презентував нові бутси грою у шахи

За десять років у Манчестері Гвардіола перетворив команду на домінуючу силу в Англії, вигравши шість титулів Прем'єр-ліги та привівши клуб до історичного треблу в сезоні 2022/23 із перемогою в Лізі чемпіонів, і тепер цей період отримав ще й символічне відображення у fashion-форматі.

До колекції увійшли бомбер, худі, футболки, бейсболки та кросівки, оформлені у мінімалістичному стилі з фірмовою літерою "P" та золотим підписом Пеп Гвардіола, що підкреслює персональний характер лінійки.

Раніше повідомлялося, що відомий бренд презентував особливі бутси на честь зірки Барселони.