Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Стиль чемпіона: Ман Сіті випустив колекцію одягу на честь Гвардіоли

Богдан Войченко — 16 квітня 2026, 11:44
Instagram
Англійський гранд Манчестер Сіті відзначив десятиріччя роботи Пеп Гвардіола у клубі не лише згадками про трофеї, а й запуском власної модної колекції, створеної спільно з Puma.

Нова лінійка під назвою "Pep Guardiola Decade" стала своєрідною даниною не тільки результатам тренера, а й його впізнаваному стилю, який давно зробив його одним із наймодніших наставників у світовому футболі.

За десять років у Манчестері Гвардіола перетворив команду на домінуючу силу в Англії, вигравши шість титулів Прем'єр-ліги та привівши клуб до історичного треблу в сезоні 2022/23 із перемогою в Лізі чемпіонів, і тепер цей період отримав ще й символічне відображення у fashion-форматі.

До колекції увійшли бомбер, худі, футболки, бейсболки та кросівки, оформлені у мінімалістичному стилі з фірмовою літерою "P" та золотим підписом Пеп Гвардіола, що підкреслює персональний характер лінійки.

Раніше повідомлялося, що відомий бренд презентував особливі бутси на честь зірки Барселони.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті фотосесія Lifestyle