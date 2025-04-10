Ми не були командою, – капітан Боруссії "знищив" одноклубників за гру проти Барселони

Капітан дортмундської Боруссії Емре Джан промовив гнівну тираду на адресу своїх партнерів по команді після нищівної поразки від Барселони в Лізі чемпіонів.

Слова 31-річного німця наводить ESPN.

"Джмелі" нічого не зуміли протиставити каталонцям, які перемогли з рахунком 4:0 у першому матчі 1/4 фіналу. Після гри Джан висловив своє невдоволення діями гравців німецького клубу. Він пояснив, що проблема була не в тактиці на гру, а відношенням футболістів до справи.

"Це не питання системи, а скоріше того, чи всі готові викладатися на 100% і йти на жертви, які потрібні в таких іграх. Занадто багато речей пішло не так. Сьогодні ми не грали добре. Ми були м'якими. Ми не були достатньо згуртованими. І на додачу до цього, ми припускалися банальних помилок. На цьому рівні такі помилки караються жорстко. Ось чому сьогодні ми посипалися. Ми грали проти чудової команди Барселони, у якої, очевидно, є кілька хороших гравців. Тому єдиний спосіб перемогти їх – це вийти на поле як команда, чого ми не зробили", – сказав Джан.

Нагадаємо, що по ходу другого тайму Боруссія пропустила два голи від свого колишнього форварда Роберта Левандовського. Цей дубль дозволив нападнику оформити історичне досягнення в межах Ліги чемпіонів.

Раніше стало відомо, чому вінгер каталонців Рафінья вкрав гол у свого одноклубника Пау Кубарсі.