Боруссія продовжила контракт з капітаном

Півзахисник і капітан дортмундської Боруссії Емре Джан підписав нову угоду з "джмелями".

Про це повідомляє пресслужба клубу.

32-річний футболіст продовжив свій контракт, який мав закінчитися в кінці сезону, ще на рік, до 30 червня 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

"Я радий, що й надалі залишаюся частиною Боруссії Дортмунд. Боруссія – це особливий клуб, і я хочу щиро подякувати за підтримку. Моя мета – якнайшвидше одужати, знову вийти на поле разом із товаришами по команді та досягти успіху разом із клубом", – розповів гравець.

Джан наразі відновлюється від розриву хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Цю травму 32-річний футболіст отримав наприкінці першого тайму матчу 24 туру Бундесліги проти Баварії (поразка 2:3).

На рахунку Емре 3 голи в 16 матчах за Боруссію Дортмунд у всіх турнірах у поточному сезоні. Трансферна вартість оцінюється в 6 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялося, що керівництво Боруссії Дортмунд розглядає можливість повернення англійського вінгера Джейдона Санчо.