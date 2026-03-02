Капітан Боруссії Дортмунд отримав важку травму

Захисник і капітан дортмундської Боруссії Емре Джан отримав важку травму коліна.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

За їхньою інформації, у Джана розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Цю травму 32-річний футболіст отримав наприкінці першого тайму матчу 24 туру Бундесліги проти Баварії (поразка 2:3), який відбувся у суботу, 28 лютого.

Терміни відновлення після таких травм – щонайменше півроку. Це значить, що Джан у поточному сезоні точно е вийде на поле та, найімовірніше, пропустить початок наступного.

На рахунку Емре Джана 3 голи в 16 матчах за Боруссію Дортмунд у всіх турнірах у поточному сезоні. Його контракт діє до кінця червня 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 6 мільйонів євро.