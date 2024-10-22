Бондаренко виділив двох найсильніших гравців Арсенала

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко вважає найсильнішими гравцями Арсенала Букайо Сака та Мартіна Едегора.

Його слова цитує Tribuna.

"Коли в команді гравці, кожен з яких коштує по 70 мільйонів, то в кожному окремому матчі можна очікувати, що хтось вистрілить. Але мені найбільше подобається Сака і Едегор. Я не впевнений, що вони будуть обидва грати. Цих двох футболістів я б виділив", – сказав Бондаренко.

Також Артем заявив, що на папері поєдинок проти Арсенала буде найскладнішим матчем Ліги чемпіонів сезону-2024/25 для Шахтаря.

"Я казав, що на папері гра з Арсеналом виглядає найскладнішою. Але навіть якщо взяти минулий матч з Аталантою, я думаю, що він також був дуже складним. Та все ж Арсенал на виїзді виглядає дуже неприємно. Це зараз, можливо, одна з найкращих команд Англії. Зараз у них така боротьба з Манчестер Сіті. У них всі сильні індивідуально футболісти та командна робота. Одна з найкращих команд, простіше сказати, чого їм не вистачає, тому що сильних сторін у них багато", – додав футболіст.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня "гірники" в третьому турі Ліги чемпіонів зіграють проти Арсенала. Початок матчу – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.