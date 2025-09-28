Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Астон Вілла розібралася з Фулгемом у 6-му турі АПЛ

Олексій Мурзак — 28 вересня 2025, 18:02
Астон Вілла розібралася з Фулгемом у 6-му турі АПЛ

У неділю, 28 вересня, двома матчами продовжився 6-й тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Так, у першій зустрічі ігрового дня Астон Вілла переграла Фулгем. "Дачники" першими відкрили рахунок вже на 3-й хвилині зусиллями Хіменеса, однак на 37-й Воткінс паритет відновив.

У другому таймі господарі забили ще два голи, здобувши у підсумку вольову перемогу.

У ще одному поєдинку дня Ньюкасл прийматиме Арсенал. Початок о 18:30 за київським часом.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ
6 тур, 28 вересня

Астон Вілла – Фулгем 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 3 Хіменес, 1:1 – 37 Воткінс, 2:1 – 49 Макгінн, 3:1 – 51 Буендіа

  • 18:30 Ньюкасл – Арсенал

Нагадаємо, 6-й тур стартував 27 вересня, з результатами попередніх матчів можна ознайомитися ТУТ.

Чемпіонат Англії, АПЛ Астон Вілла Ньюкасл Юнайтед Фулгем Арсенал Лондон

Чемпіонат Англії, АПЛ

Екстренер збірної Англії може змінити Аморіма на посаді наставника Манчестер Юнайтед
Зірка збірної Португалії може продовжити карʼєру в Саудівській Аравії
Легендарний Болт відреагував на провальну гру Манчестер Юнайтед
АПЛ. Брентфорд з асистом Ярмолюка переграв МЮ, Ліверпуль програв Крістал Пелес, Ноттінгем із Зінченком поступився Сандерленду
Аморім – про поразку МЮ від Брентфорда: Суперник нас заплутав

Останні новини