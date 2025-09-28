Астон Вілла розібралася з Фулгемом у 6-му турі АПЛ

У неділю, 28 вересня, двома матчами продовжився 6-й тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Так, у першій зустрічі ігрового дня Астон Вілла переграла Фулгем. "Дачники" першими відкрили рахунок вже на 3-й хвилині зусиллями Хіменеса, однак на 37-й Воткінс паритет відновив.

У другому таймі господарі забили ще два голи, здобувши у підсумку вольову перемогу.

У ще одному поєдинку дня Ньюкасл прийматиме Арсенал. Початок о 18:30 за київським часом.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

6 тур, 28 вересня

Астон Вілла – Фулгем 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 3 Хіменес, 1:1 – 37 Воткінс, 2:1 – 49 Макгінн, 3:1 – 51 Буендіа

18:30 Ньюкасл – Арсенал

Нагадаємо, 6-й тур стартував 27 вересня, з результатами попередніх матчів можна ознайомитися ТУТ.